Из-за атаки БПЛА на Кубани загорелась подстанция

На хуторе Бережном Абинского района Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на подстанции. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

© Российская Газета

В результате атаки пострадали два человека. Им оказали необходимую первую медицинскую помощь на месте. Необходимости в госпитализации нет.

"Площадь пожара на хуторе Бережном составляет 120 квадратных метров, идет его ликвидация. На месте работают оперативные и специальные службы", - уточнили в оперштабе.

Как писала "РГ", в результате падения обломков БПЛА в районном городе Абинске повреждены два многоквартирных дома. Пострадавших нет. В зданиях посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. Возгораний нет.

В связи с сохраняющейся угрозой атаки БПЛА 6 марта во всех школах, детских садах и учреждениях культуры Абинска занятия и мероприятия отменены.