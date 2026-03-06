СК установил причастность семерых бойцов ВСУ к подрыву моста под Брянском

Семь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) причастны к подрыву моста в Брянской области. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

— Под руководством командующего Сил специальных операций ВСУ Александра Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины разработан план вторжения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области в целях совершения террористического акта. Реализуя этот преступный план, семь военнослужащих ВСУ незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, злоумышленники смонтировали на опорах конструкции компоненты взрывного устройства и взорвали мост. Это привело к сходу тепловоза с рельсов и опрокидыванию двух вагонов, передает ТАСС.

31 мая в Брянской области был взорван мост. Тогда под ним следовал пассажирский поезд. Следственный комитет РФ классифицировал произошедшее как теракт. Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что этот мост весил около 800 тонн.