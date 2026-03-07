У петербурженки взломали аккаунт Госуслуг и прописали в ее квартиру мигрантов

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего гражданина одной из ближневосточной страны. Мужчина подозревается во взломе личного кабинета портала Госуслуг 33-летней петербурженки и фиктивной прописке в её квартире двух мигрантов.

По данным следствия, инцидент произошёл в феврале этого года. Злоумышленник при содействии соучастников получил доступ к аккаунту петербурженки и оформил фиктивную регистрацию по месту её проживания. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, однако оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Правоохранители также занимаются установлением возможных сообщников, причастных к противоправной деятельности.