Бастрыкин затребовал  доклад о смерти пациента скорой в Северной Осетии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад после сообщения о смерти мужчины в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в Республике Северная Осетия - Алания.

Как сообщается на официальном канале СКР, в СМИ появилась информация о том, что, по словам родственников, в городе Моздоке пенсионер скончался по вине врачей.

"Прибывшая по вызову бригада скорой помощи не имела необходимого оборудования, вследствие чего пришлось вызывать второй экипаж, который возил пациента из одного медицинского учреждения в другое", - рассказали в ведомстве.

В результате несвоевременного оказания медицинской помощи мужчина скончался.

По данному факту в следственных органах СКР по Республике Северная Осетия - Алания проводят проверку по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по региону Василию Сироткину представить доклад о ходе проверки и обстоятельствах инцидента.