Полицейского задержали в Москве за многолетнее получение взяток

Правоохранители задержали на юго-востоке столицы капитана полиции, который на протяжении пяти лет получал взятки от работодателей мигрантов. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил «МК».

© Вечерняя Москва

— 37-летний капитан полиции изобличен в том, что с 2020 по 2025 год, занимая должности сначала участкового, а затем начальника отделения участковых ОМВД по району Печатники, получал взятки от предпринимателей, использовавших труд мигрантов, — говорится в материале.

Силовик за это время успел «заработать» около 200 тысяч рублей. Взамен он гарантировал бизнесменам несоставление протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Ранее в Подмосковье осудили полицейского, который брал взятки. Мужчина вместе с соучастниками проверял строительные объекты и выявлял там нарушения миграционного законодательства. Фигурант получил от уполномоченных лиц более 19 миллионов рублей. Силовика отправили за решетку на семь лет.