ФСБ задержала по подозрению в госизмене 18-летнюю жительницу ДНР

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в ДНР 18-летнюю девушку по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Установлено, что жительница Волновахи связалась в мессенджере с украинской разведкой. Она передавала информацию о расположении российских военных и административных объектов. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

Россиян предупреждают, что украинские спецслужбы активно используют интернет для вербовки граждан с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.