Мужчина на протяжении тринадцати лет насиловал дочь и ее подруг

В Нидерландах завершился один из самых шокирующих судебных процессов последних лет. Окружной суд приговорил 46-летнего жителя страны к 18 годам тюремного заключения с последующим принудительным психиатрическим лечением. Как сообщает NL Times, мужчина признан виновным в систематическом насилии над собственной дочерью, племянницей и 16 ее подругами на протяжении 13 лет.

© Московский Комсомолец

Преступления совершались в период с 2011 по 2024 год. Злоумышленник насиловал девочек во время ночевок в его доме или в кемпинге. Чтобы жертвы не могли сопротивляться и не запомнили происходящее, он подмешивал им в шоколадное молоко сильнодействующие снотворные препараты. Усыпив детей, мужчина совершал преступления, а также изготавливал материалы порнографического содержания.

Чудовищная правда вскрылась летом 2024 года благодаря случайности. Одна из девочек в ту ночь не стала пить шоколадное молоко. Она проснулась и застала насильника рядом с собой. Ребенок немедленно рассказал о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в полицию. В ходе следствия Ван Б. дал признательные показания.

Суд признал его виновным в совершении 37 тяжких преступлений в отношении 18 жертв, включая изнасилование несовершеннолетних и изготовление детской порнографии. Приговор в 18 лет лишения свободы дополнен принудительным психиатрическим лечением, что является стандартной практикой в Нидерландах для подобных преступников.