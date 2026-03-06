Сильный пожар произошел в тюменской школе

В тюменской школе на улице Пермякова произошел сильный пожар. Об этом сообщает Shot. По данным Telegram-канала, в одном из кабинетов загорелся принтер.

По предварительным данным, в результате пострадал один человек — учитель труда. В его кабинете на первом этаже произошло замыкание оборудования, после чего начался пожар. Всех школьников оперативно эвакуировали из здания.

Некоторое время спустя возгорание в кабинете было ликвидировано. Пострадавший учитель был оперативно госпитализирован.

