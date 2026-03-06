Россиянка с двумя именами бесследно исчезла

27-летняя девушка с двумя именами вышла из дома в Перми и бесследно исчезла, пишет портал 59.ru.

Близкие пропавшей россиянки решили обратиться за помощью к волонтерам. Они пояснили, что видели ее 26 февраля.

Между тем в ориентировке указаны сразу два имени: Людмила (так ее зовут сейчас) и Эльмира (так звали раньше). Россиянка могла называть и свои прежние данные, что, как надеются волонтеры, поможет в поисках.

Родственники допустили, что Людмила (Эльмира) может находиться на юге России. Так, 28 февраля ее видели дальнобойщики, когда она пыталась добраться автостопом до Сочи. По всей вероятности, банковских карт и телефона у нее с собой нет.

На пермячке в день исчезновения был двухсторонний пуховик черного и бежевого цвета, розовая шапка, черная юбка и ботинки. С собой у пропавшей, согласно информации, бежевая сумка через плечо.

Приметы девушки: рост 167-170 см, среднее телосложение, серо-зеленые глаза и светлые волосы.