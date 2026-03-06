В Венгрии задержаны инкассаторы украинского банка с миллионами и золотом

Сотрудники полиции в Будапеште задержали два инкассаторских автомобиля государственного украинского «Ощадбанка» с семью сотрудниками, которые перевозили из Австрии на Украину $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Об этом сообщил в соцсетях глава МИД Украины Андрей Сибига.

© Московский Комсомолец

По его словам, инцидент произошёл накануне, 5 марта, во время перевозки валюты и банковских металлов между Райффайзенбанком в Австрии и «Ощадбанка».

Украинский дипломат также добавил, что «венгерские власти взяли в заложники семерых граждан Украины», при этом причины, состояние здоровья и возможность связи с ними остаются неизвестными. Министр квалифицировал действия Венгрии как «государственный терроризм и рэкет».

В «Ощадбанке» уточнили, что автомобили перевозили валюту и банковские металлы в рамках международного соглашения с австрийским банком. Груз был оформлен по всем европейским правилам. Согласно данным GPS, задержанные машины находятся в центре Будапешта возле одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение сотрудников неизвестно.

Венгрия дала Украине три дня на возобновление поставок нефти из России

В связи с инцидентом Киев направил Будапешту официальную ноту с требованием немедленного освобождения граждан. Украинская сторона также намерена обратиться в Евросоюз для правовой оценки действий Венгрии.