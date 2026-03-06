Новый способ мошенничества: двойников ищут по базам и оформляют на них кредиты

42-летний житель Красноярска узнал о своем статусе должника, когда ему позвонили коллекторы и потребовали выплатить около пяти миллионов рублей за три автокредита, оформленных в Санкт-Петербурге. Проблема в том, что мужчина никогда не был в Северной столице и машин в кредит не покупал. Пришлось срочно нанимать юриста, чтобы разобраться в ситуации. Подробности этой истории сообщает тг-канал Mash.

В ходе разбирательства выяснилось, что паспорт, СНИЛС и водительские права Михаила были похищены. Этого набора документов оказалось достаточно, чтобы аферисты смогли взять крупные займы. Однако ключевую роль сыграла не только «бумага», но и внешность: злоумышленники специально искали в слитых базах данных людей, похожих на себя.

«Оттюнив» фотографию в паспорте, двойник Михаила отправился в банки. Как объясняет защита пострадавшего, аферисты целенаправленно выбирали жертв с чистой кредитной историей. Именно таким заемщикам банки охотнее одобряют крупные суммы без дополнительных проверок и лишних вопросов, полагаясь на «идеальное» досье.

На данный момент в суде рассматриваются три уголовных дела по эпизодам с кредитами. Два из них мужчине уже удалось выиграть, доказав, что он не имеет отношения к сделкам. По третьему эпизоду разбирательства продолжаются, и потерпевший надежды не теряет. Тем не менее, сам факт такого мошенничества вызывает серьезные вопросы к системе безопасности банков.

Адвокаты, представляющие интересы красноярца, отмечают: чаще всего базы персональных данных утекают в сеть из кадровых агентств. Несмотря на то, что с мая 2025 года в России действуют законы, серьезно ужесточающие ответственность за утечки персональной информации вплоть до многомиллионных штрафов, найти и наказать виновного удается крайне редко. На практике главное наказание для организаций, допустивших утечку, - это все еще небольшой штраф, а не реальные сроки для руководства.