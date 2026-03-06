В Сочи произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в районе Сочи утром 6 марта. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 07:29 по московскому времени. Эпицентр находился в 29 километрах к юго-юго-западу от Сочи и в 189 километрах от Краснодара. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

По данным Telegram-канала Shot, самые сильные подземные толчки зафиксировали в «Сириусе», Адлерском, Хостинском и Центральном районах. В квартирах дребезжали стекла в рамах и раскачивались люстры, говорится в публикации.

3 марта в 15:09 по московскому времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4, произошедшие в 32 километрах от Сочи. Эпицентр землетрясения находился на глубине 35 километров. По словам мэра города Андрея Прошунина, никаких разрушений или пострадавших не обнаружено. В 16:05 того же дня произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 29 километрах от Сочи и в 192 километрах от Краснодара, на глубине 10 километров.