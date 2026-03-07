Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии

Пожар в жилом доме в Башкирии унес жизни трех человек. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

© Вечерняя Москва

По данным спасателей, инцидент произошел в поселке Чуваш-Улканово, где загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. Причины возгорания устанавливаются.

— В ходе тушения и разбора завалов обнаружены тела троих погибших мужчин, — передает канал ведомства в МАХ.

Ранее четверо детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Воскресенском городском округе. В деревянном доме находились 61-летняя бабушка и пятеро внуков в возрасте от трех до 14 лет. Спастись удалось только старшему мальчику — он выпрыгнул из окна второго этажа. Остальные дети и их бабушка не смогли выбраться из огня и погибли