Раскрыта возможная судьба имущества экс-замминистра обороны Цаликова

Lenta.ru

Имущество экс-замминистра обороны России Руслана Цаликова могут обратить в доход государства, если будет установлено, что оно было приобретено на коррупционные деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

© РИА Новости

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил чиновника под домашний арест.

Цаликов занимал свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. После отставки из Минобороны был избран в парламент Тувы, впоследствии претендовал на пост сенатора, однако назначение так и не состоялось.

