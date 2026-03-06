Источник сообщил о новых проверках в отношении экс-замминистра обороны Цаликова

Бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова проверят на причастность к целому ряду преступлений коррупционной направленности. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По информации собственного источника издания, Следственный комитет России (СКР) и суд засекретили причину, по которой Цаликова поместили под домашний арест вместо СИЗО. О такой мере пресечения в Басманном суде ходатайствовал именно представитель СКР, отмечает "Коммерсантъ".

Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества. Его обвиняют в совершении 16 преступлений, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. По информации ТАСС, уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах. 5 марта суд отправил экс-замминистра обороны под домашний арест на срок 1 месяц 29 суток.

Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012-го по 2024-й год. После увольнения он стал депутатом парламента Тывы и планировал занять должность сенатора в Совете Федерации от региона.