Цаликова отправили под домашний арест

Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов отправлен под домашний арест. Такое решение в четверг принял Басманный районный суд, пишет ТАСС.

О домашнем аресте для 69-летнего генерала просило следствие.

Экс-замминистра обороны Руслан Цаликов был задержан в четверг. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, сообщил ранее Следственный комитет. Кроме того, он проходит подозреваемым по 12 эпизодам растраты и легализации денег и по двум эпизодам получения взятки.

Руслан Цаликов с 1994 года служил в МЧС. В 2007 по 2012 годы был заместителем главы ведомства. В 2012 году недолгое время был вице-губернатором Московской области, а затем перешел в Министерство обороны, где стал заместителем министра. В 2015-м назначен первым замглавы оборонного ведомства. Занимал этот пост до июня 2024 года.