Руслана Цаликова отправили под домашний арест на два месяца

Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Цаликова отправили под домашний арест
Бывшего первого замминистра обороны России обвиняют в создании преступного сообщества, по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки.

В Кремле заявили, что читали об обвинении, предъявленном бывшему первому замминистра обороны, но не знают деталей.

«Правоохранители работают, делают свою работу», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время беседы с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.