Цаликова отправили под домашний арест

Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Бывшего первого замминистра обороны России обвиняют в создании преступного сообщества, по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки.

В Кремле заявили, что читали об обвинении, предъявленном бывшему первому замминистра обороны, но не знают деталей.