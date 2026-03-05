СМИ: дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны

Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов задержан, сообщила в четверг официальный представитель СК России Светлана Петренко. В отношении Цаликова возбуждено уголовное дело о создании им преступного сообщества, участники которого в период с 2017 по 2024 годы совершали хищения бюджетных денег, а также о взяточничестве и легализации похищенного – в общей сложности 12 эпизодах растраты, легализации денежных средств (полученных преступным путем) и двух эпизодах получения взятки, пишет ТАСС. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, которые собрал следственный департамент и ГУЭБиПК МВД РФ совместно с ФСБ РФ. В указанный период Цаликов занимал пост первого замминистра обороны РФ.

ТАСС отмечает, что Цаликов также трижды допрашивался по делу экс-коллеги Тимура Иванова, который был осужден на 13 лет за особо крупную растрату и вывод больше четырех миллиардов рублей из банка. Также, по данным журналистов, дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны России в разных регионах страны.

Вопрос об избрании меры пресечения в отношении Цаликова решается, следователи будут ходатайствовать об аресте. При этом, по данным ТАСС, суд может наложить обеспечительный арест на его имущество – возможность такого ходатайства рассматривает следствие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании Цаликова, отметил, что "красного света" на возбуждение дел против крупных чиновников никогда не было, а правоохранительные органы делают свою работу.