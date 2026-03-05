Дети выпили средство от насекомых из-за ошибки бармена
В городе Перт, Австралия, ресторан оштрафовали на 40 тысяч австралийских долларов (2,2 миллиона рублей) за то, что бармен напоил гостей средством от насекомых. Об этом сообщает abc.net.au.
Жертвами сотрудника заведения стали 12-летняя Ханна и ее 11-летняя сестра Оливия. Они пришли в ресторан Miky's с родителями — Маркусом и Мишель — и заказали клюквенный сок. Ни о чем не подозревая, девочки попробовали принесенные напитки и практически сразу начали отплевываться. Они сказали родителям, что он отравлен. Мишель сделала глоток и согласилась с детьми.
Маркус решил разъяснить ситуацию и обратился к бармену. Сначала тот утверждал, что сок просто старый, но в итоге выяснилось, что он подал детям средство от насекомых, похожее по цвету на клюквенный сок. Узнав об этом, испуганные клиенты ресторана тут же отправились в больницу.
По словам Мишель, девочки чувствовали жжение в животе, покалывание в пальцах рук и головную боль. Они провели в больнице несколько часов, прежде чем их отпустили домой. Сейчас Мишель, Ханна и Оливия в порядке.
Маркус подал на ресторан в суд. Его владелец пытался избежать ответственности и свалить всю вину на бармена, однако ему также выписали штраф. Ресторан закрылся.
