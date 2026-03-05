Россиянин впал в буйство на борту самолета США и был ликвидирован

Путешествующий россиянин впал в буйство на борту самолета JetBlue в США и был случайно ликвидирован полицией. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент произошел еще в апреле 2019 года, однако подробности из судебного разбирательства появились недавно. 39-летний гражданин России Евгений Лагода летел из Москвы на Ямайку с пересадкой в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Когда стыковочный рейс начал выезжать на рулежную дорожку в Америке, у мужчины случился припадок — его тело затряслось, а изо рта пошла кровавая пена.

Бортпроводники и медсестры перенесли москвича в камбуз. Когда пострадавший очнулся, то устроил драку и ударил нескольких стюардесс в живот и грудь. Другой россиянин, который был коллегой дебошира, не смог его успокоить, а командир воздушного судна перенаправил борт обратно в гавань. После этого в салон лайнера зашел полицейский.

Ладога оказал сопротивление и в дезориентированном состоянии набросился на офицера, тот распылил перцовый баллончик мужчине в лицо, но это не принесло результата. В камбузе завязалась борьба, полицейскому пришлось лечь на гражданина России и вызвать подмогу. При этом Ладога укусил сотрудника правоохранительных органов за ногу, попытался достать его пистолет и получил удар в лицо. Еще четверо полицейских поднялись по трапу и бросились на помощь коллеге — они пытались удержать ноги и руки мужчины, пока тот продолжал сопротивляться.

Когда на взбунтовавшегося пассажира надели наручники, офицер заметил, что его шея посинела. Выяснилось, что мужчина не дышит. Ему тут же начали проводить сердечно-легочную реанимацию, в том числе с помощью дефибриллятора. Однако житель России не выжил. В больнице медики констатировали, что осложнением его эпилептического приступа стал возбужденный делирий.

В 2021 году отец пострадавшего подал иск против Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси о возмещении ущерба в связи со смертью по неосторожности, но его отклонили. На данный момент стало известно, что иск против Департамента полиции портового управления также был отклонен, так как семья мужчины не смогла доказать, что удары при задержании вызвали его кончину.

