На Бали выяснили, что найденные останки принадлежат сыну украинского криминального авторитета

Найденные на Бали расчленённые останки тела принадлежит владельцу сети украинских колл-центров Игорю Комарову, ранее похищенному в Индонезии. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

© Соцсети

По данным газеты, 26 февраля местные жители нашли у пляжа Кетевел фрагменты тела. Позже полиция в ходе поисков обнаружила голову, туловище, руки и ноги.

Из-за сильного разложения визуальное опознание оказалось невозможным, поэтому следователи направили на на ДНК-анализ шесть костных образцов.

«ДНК-профиль из частей тела, которые мы направили на исследование, был сопоставлен с образцами родителей жертвы. Результаты показали совпадение», — отметил представитель полиции.

По данным следствия, в преступлении могли быть замешаны 6 иностранцев. Четверо уже покинули остров, двое, предположительно, остаются в Индонезии.

Стражи порядка запросили «красные уведомления» Интерпола для их международного розыска.

Напомним, что Игорь Комаров, сын криминального авторитета Сергея Комарова (по прозвищу «Комар») был похищен 21 февраля. Вместе с ним был похищен сын Александра Петровского (известного также как «Нарик») — Ермак Петровский.

По версии следствия, Петровский мог сбежать от похитителей, а Комаров остался в заложниках, неизвестные требовали за него выкуп в $10 млн.