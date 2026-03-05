Двое друзей избили 18-летнего россиянина и принесли домой умирать

В поселке Большой Исток под Екатеринбургом друзья до смерти забили 18-летнего молодого человека. Все произошло 3 марта, сообщает Е1.RU.

По информации издания, жертвой преступления стал Данил Б. его поздно ночью принесли домой уже умирающим двое знакомых. Нападавших сейчас разыскивают силовики.

Источник портала утверждает, что Данилу избили его же друзья. Они раньше постоянно общались, однако так вышло, что они забили его до смерти. Причина конфликта пока неизвестна.

