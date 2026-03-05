Ребенок застрял в стиральной машине

Двухлетний малыш в Казани залез в барабан стиральной машины, сообщили в пресс-службе МЧС по региону в четверг.

Все случилось в одной из квартир: ребенок залез в барабан стиральной машины, а вот выбраться обратно не смог. Его родители вызвали экстренную помощь.

На место происшествия, уточнили в МЧС, прибыли спасатели зонального поисково-спасательного отряда №2 Поисково-спасательной службы РТ, которые достали мальчика из ловушки и передали родителям. Любопытный ребенок не пострадал, с ним все хорошо.

