В Запорожской области пенсионерка получила 11 лет за финансирование ВСУ

Жительницу Запорожской области 1957 года рождения приговорили к 11 годам лишения свободы за госизмену и финансирование ВСУ.

Об этом сообщает Запорожский областной суд.

Гражданка России в июле 2023 года, используя мобильное приложение украинского банка на своём телефоне, перевела деньги со своего счёта на нужды ВСУ. Её действия квалифицировали по статье о госизмене.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области.

«Запорожский областной суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 11 лет и с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя к 24 годам лишения свободы за государственную измену и диверсию.