Задержан бывший замминистра обороны Цаликов

Силовики задержали бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

© Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год, до этого он работал на руководящих постах в МЧС и правительстве Московской области и два дня исполнял обязанности губернатора.

После отставки с поста замминистра Цаликов был избран депутатом Верховного Хурала Республики Тыва.

По данным ведомства, Цаликову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, участниками которого в 2017 – 2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также в легализации похищенного и взяточничестве.

Кроме того, он проходит подозреваемым по 12 эпизодам растраты и легализации денег, и по 2 эпизодам получения взятки.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, собранные ФСБ России, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России, уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бывший первый заместитель министра обороны задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.