В Калининграде мужчина сломал челюсть бабушке своей бывшей девушки

В Калининграде мужчина сломал челюсть 75-летней бабушке своей бывшей возлюбленной, его задержали. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

Уточняется, что ранее калининградец проживал с девушкой у пенсионерки. Пара рассталась, но мужчина продолжил искать встречи с бывшей возлюбленной. Увидев ее в очередной раз на лестнице в подъезде, они стали выяснять отношения.

В конфликт вскоре вмешалась бабушка девушки и заступилась за внучку, сделав мужчине замечание. Тот в ответ ударил пожилую женщину по голове. Впоследствии врачи диагностировали у нее перелом скуловой кости и верхней челюсти.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

