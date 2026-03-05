Разрушения и пострадавшие: что известно об атаках Ирана на Азербайджан

Иран нанес удары беспилотниками по территории Азербайджана, в результате которых пострадали четыре человека, серьезные разрушения зафиксированы вблизи школы и в районе аэропорта города Нахичевань. Баку расценил произошедшее как агрессию, вызвал посла Ирана в МИД и заявил о праве на ответные меры. Подробности атаки и реакцию официальных лиц — в материале «Рамблера».

© Telegram-канал Mash

Удар по Нахичеваню: разрушенная школа и поврежденный аэропорт

Как сообщает Mash, иранские дроны-камикадзе тяжелого класса «Араш» атаковали объекты в Нахичеванской Автономной Республике. Один беспилотник с боевой частью 260 кг взорвался рядом со школой в селе Шекерабад Бабекского района. В здании выбило стекла, обрушились внутренние перегородки и плитка. По предварительным данным, детей в классах не было, их оперативно эвакуировали.

Второй дрон нанес удар по территории аэропорта в городе Нахичевань. Рядом с воздушной гаванью проходит газопровод Ыгдыр-Нахичевань, построенный в 2025 году азербайджанской SOCAR и турецкими компаниями BOTAŞ и TPAO. Информации о повреждениях инфраструктуры пока не поступало.

Реакция Баку

В Минобороны Азербайджана, как передает RT, заявили, что полная ответственность за произошедшее лежит на Исламской Республике Иран. Ведомство разрабатывает необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Посол Ирана вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. В Баку подчеркнули, что оставляют за собой право на принятие ответных мер. Азербайджанские СМИ ранее сообщили, что пострадавшие уже получили необходимую медицинскую помощь.