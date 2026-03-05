Две девушки обманули 90-летнюю москвичку на 550 тыс. руб.

В Тверском районе столицы полицейские задержали двух девушек, которые работали курьерами мошенников и обманули пожилую женщину. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Пожилой женщине позвонили «специалисты» – сначала из выдуманной телефонной компании, затем подключили «силовиков» со схемой: «ваши деньги пытаются похитить, срочно снимайте и отдавайте нам для проверки купюр на отпечатки». Женщина поверила. Сняла со счетов 550 тыс. руб. и отдала их двум девушкам, которые представились инкассаторами», – сказали в ведомстве.

Сбережения потерпевшей девушки перевели в криптовалюту и отправили кураторам. Злоумышленниц задержали сотрудники УВД по Центральному административному округу столицы. Девушки находятся под подпиской о невыезде. Обеим грозит до шести лет лишения свободы.