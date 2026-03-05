МВД раскрыло подробности об убитой на Урале многодетной медсестре

Семья погибшей от рук бывшего супруга сотрудницы больницы в Свердловской области ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Близкие жертвы ранее не вызывали нареканий у силовиков, пояснил Горелых, передает ТАСС.

По версии следствия, убийство совершил имеющий судимости экс-супруг, проживавший с потерпевшей по соседству.

«Ранее ни семья, ни дети на учете в полиции не состояли», – сказал Горелых.

При задержании у фигуранта изъяли алкоголь, а на руках заметили кровь.

Нападавший ворвался в служебное помещение и в ходе конфликта начал наносить женщине ножевые ранения. Коллега попыталась защитить медсестру, но злоумышленник довел умысел до конца и сбежал. У погибшей осталось шесть детей.

Напомним, медицинская сестра погибла в результате нападения бывшего супруга с ножом в больнице поселка Рефтинский.