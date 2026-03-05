Гражданин Румынии получил 15 лет колонии за снятое в Сочи видео

В Краснодаре осудили гражданина Румынии за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 276 (Шпионаж) УК РФ.

Как установил суд, гражданин Румынии Адриан-Давид Керчо, не поддерживая политику России, решил оказать помощь противнику. В ноябре 2024 года самостоятельно связался с сотрудником Главного управления разведки Украины.

В ходе переписки он сообщил офицеру, что желает вступить в «Британский легион» на что получил предложение с безопасным выездом с территории РФ. Взамен он должен был собирать и передавать ГУР Украины информацию о военных объектах России.

12 ноября 2024 года Керчо с помощью квадрокоптера собрал и через один из мессенджеров передал координаты и другие сведения о системе ПВО в районе Сочи. При этом он осознавал, что переданные им данные будут использованы против вооруженных сил России и могут повлечь потери среди личного состава и военной техники.

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

