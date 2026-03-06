Семилетний россиянин провалился под лед и утонул

В Астраханской области под лед провалился семилетний мальчик. Ребенок погиб. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По информации издания, трагедия произошла в патницу около села Михайловка.

Ребенок гулял по льду на реке Ахтуба. В какой-то момент лед треснул, мальчик провалился и утонул.

Следственные органы проводят проверку по факту происшествия.

