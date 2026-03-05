Прокурор запросил срок для ведущей Татьяны Лазаревой*

Прокурор запросил 7 лет колонии для ведущей Татьяны Лазаревой* (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов; внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщает ТАСС.

По информации издания, государственный обвинитель потребовал назначить Лазаревой 7 лет по совокупности приговоров, а также запретить ей администрирование сайтов на 4-летний срок.

Ранее Пресненский суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам тюрьмы, но Мосгорсуд отменил приговор, назначив повторное рассмотрение.

До этого стало известно, что Лазарева* оспорила приговор за оправдание терроризма.

