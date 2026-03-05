Прокурор запросил почти семь лет колонии для блогера Маркаряна

Гособвинитель запросил шесть лет и 10 месяцев колонии для блогера Арсена Маркаряна, который обвиняется в реабилитации нацизма. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил прокурор.

© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

— Назначить Маркаряну наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет, на срок пять лет, — передает слова прокурора РИА Новости.

Маркарян находится под стражей. В феврале ему продлили арест еще на полгода. Блогер в марте прошлого года выложил видео, в котором оскорбил память советского бойца Александра Матросова, пожертвовавшего своей жизнью ради товарищей. После этого Маркаряном заинтересовались следователи.

Блогер попытался скрыться из России. В августе 2025-го он спрятался в багажнике машины, чтобы выехать из Москвы. Однако автомобиль остановили, и подозреваемого задержали. Маркарян признал вину.