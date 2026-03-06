Очевидцы сняли момент мощного взрыва на складе боеприпасов в Бушере

Опубликованы новые видео, снятые очевидцами в момент мощного взрыва на складе боеприпасов в иранском городе Бушер.

В первом случае съемка ведется из автомобиля, который движется по дороге неподалеку от объекта. В какой-то момент в нескольких сотнях метров впереди происходит мощнейший взрыв. Ударная волна сотрясает машину, после чего испуганный водитель резко останавливается и начинает сдавать назад.

Второе видео снято уже из городской застройки. В кадре видна яркая вспышка, после которой в небо поднимается огромный столб дыма и пыли.

Ранее сообщалось, что в Бушере после ракетных ударов США и Израиля произошла детонация крупного склада боеприпасов. Местные жители публиковали кадры последствий взрыва, после которого над городом поднялась стена дыма высотой в сотни метров.

Иран начал новую серию ударов по Израилю

По имеющимся данным, удары по району наносятся с первых дней эскалации. При этом взрывы происходят всего примерно в километре от линии физической защиты Бушерской АЭС - первой атомной электростанции в Иране и на Ближнем Востоке.