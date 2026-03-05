ФСБ со спецназом ворвались к российской активистке

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и СОБР Росгвардии нагрянули к 29-летней активистке по делу о переводе средств запрещенной организации. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным силовиков, девушка отправила донаты в корпорацию Anti-Corruption Foundation (ACF; внесена в перечень террористических и экстремистских организаций в России) — американское юридическое лицо «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Девушка призналась, что отправляла организации деньги, однако перестала, когда фонд запретили. Возбуждено уголовное дело.

AСF попала в перечень Росфинмониторинга 27 февраля 2026 года. По данным Генпрокуратуры, организацию создали для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, организации, подготовки и совершения преступлений экстремистской и террористической направленности.

