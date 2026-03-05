Кровавый квест: девочке оторвало палец дверью на дне рождения в Краснодаре

В Краснодаре 16-летняя девушка лишилась части пальца во время прохождения квеста. Инцидент произошел в «Хамерфол» на улице Коммунаров, где она отмечала день рождения подруги.

По предварительным данным, во время игры актер захлопнул дверь в тот момент, когда рука подростка находилась в проеме. В результате ей оторвало часть фаланги безымянного пальца.

Как сообщает Kub Mash, сотрудники центра не остановили игру и не вызвали пострадавшей скорую помощь, предложив лишь вату.

Девушка вернулась домой только спустя три часа, после чего мать сразу же отвезла ее в больницу, где потребовалось хирургическое вмешательство.

Часть оторванного пальца всё это время лежала на полу в квест-центре около двери. Его обнаружили после звонка старшей сестры пострадавшей. Обстоятельства ЧП выясняются.

