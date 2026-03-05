В Москве семь школьников отравились газом на уроке

В одной из столичных школ диоксид азота спровоцировал отравление семерых учащихся. Инцидент произошел на уроке химии, пишут «Вести Московского региона».

Чрезвычайное происшествие случилось на уроке химии в школе имени Колмогорова при МГУ на Кременчугской улице столицы. Скорее всего, подростки отравились газом - диоксидом азота. Он имеет резкий запах, а само вещество может выделяться при различных реакциях. Причиной отравления мог стать вышедший из-под контроля химический опыт.

Пострадавшие дети доставлены в больницы. Информации об их состоянии на данный момент нет. Выясняются подробности произошедшего. Напомним, что на днях в городе Александровске Пермского края были закрыты все учебные заведения. Поводом для этого стало нападение в одной из школ одного учащегося на другого с ножом.