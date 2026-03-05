В Домодедово задержали иностранца с куском метеорита в чемодане

В московском аэропорту Домодедово задержали иностранца, который пытался вывезти в Дубай кусок метеорита. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

© Мослента

Мужчину остановили на «зеленом» коридоре. Во время досмотра в чемодане пассажира таможенники обнаружили два куска минеральных пород весом три килограмма, которые отправили на экспертизу. В результате выяснилось, что один из них – фрагмент метеорита Дронино, который представляет культурную ценность.

32-летний пассажир пояснил, что «куски» металла ему подарил друг, а о таможенных правилах он не знает.

В отношении нарушителя возбудили два дела по статьям о недекларировании товаров и нарушении запретов и ограничений. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа и возможную конфискацию товара.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево таможенники нашли у иностранца 12 незадекларированных икон стоимостью 1,3 миллиона рублей.