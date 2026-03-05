Поджигатель вышек сотовой связи задержан в Подмосковье

Поджигателя вышек сотовой связи задержали сотрудники полиции в подмосковном Ногинске.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, преступник действовал по заданию кураторов, вышедших на него в Интернете. Он перелез через ограждения двух вышек в Ногинске и Балашихе, обложил ветошью провода, облил керосином и поджег. За это преступление 29-летнему местному жителю выплатили 39 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.