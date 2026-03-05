Журналиста избили в Подмосковье из-за расследования о собаках

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения репортера «Известий», который снимал сюжет о мошенничестве заводчиков породистых щенков.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия к сотруднику СМИ, передает РИА «Новости», сообщил Следственный комитет и прокуратура Подмосковья.

Инцидент произошел 3 марта в одной из квартир города Чехов, где корреспондент готовил материал о недобросовестных продавцах животных.

Съемочная группа работала на лестничной площадке дома на Уездной улице, общаясь с покупателями и собирая информацию. В этот момент местный житель набросился на журналиста и нанес ему телесные повреждения.

Подозреваемого задержали, им оказался 38-летний мужчина. Изучается видеозапись конфликта, проведены допросы.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Осенью 2024 года неизвестные избили репортера телеканала «360» Александра Молочко на территории Битцевского леса.