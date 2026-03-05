Стало известно о пострадавших при атаке дронов на Нахичевань в Азербайджане

Двое человек пострадали при атаке иранских «Шахедов» на город Нахичевань в Азербайджане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из дронов упал рядом со школой. Детей эвакуировали. Кроме того, рядом с пострадавшим аэропортом Нахичевани проходит новый газопровод Ыгдыр-Нахчыван, который был запущен в 2025 году. Он построен компаниями SOCAR и турецкими BOTAŞ/TPAO.

Как сообщает Oxy.Az, в МИД Азербайджана заявили, что Баку осуждает атаки беспилотников. Там потребовали, чтобы Иран в кратчайшие сроки прояснил произошедшее и принял необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев.

Напомним, что беспилотник в Нахичевани упал в четверг, 5 марта. По заявлениям азербайджанских СМИ, повреждения получил аэропорт города. Также сообщалось о падении еще нескольких БПЛА в других местах.