Россиянину грозит до пяти лет тюрьмы из-за царапины в лифте в Малайзии

Турист из России по имени Александр якобы поцарапал лифт в пятизвездочном отеле DeFace Platinum Suites в центре Куала-Лумпура (Малайзия). Мужчину задержали, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Туристы спускались на лифте, и мужчина провел рукой по ранее поцарапанной стенке. В это время сотрудники следили за ними по камере и заподозрили отдыхающего в порче имущества — якобы это он изуродовал лифт. Парню грозит до пяти лет тюрьмы, — говорится в публикации.

Россиянин находится в изоляторе уже вторые сутки. Его хотят продержать там еще четыре дня. Руководство отеля выдвинуло требование — они просят около 800 тысяч рублей за якобы причиненный ущерб. Жена россиянина отказалась платить, так как на камере не видно, что ее супруг царапает лифт.

