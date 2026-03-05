Группа россиян построила бизнес на участниках СВО

В Кировской области задержали аферистов, присваивавших себе деньги участников Специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленники находили желающих поступить на военную службу и за вознаграждение обещали помочь с их зачислением в тыловые подразделения. При этом реальной возможности выполнить обещанное у них не было.

Также мошенники обманным путем получали доступ к счетам военнослужащих и похищали выплаты, положенные за заключение контракта, и денежное довольствие. От их действий пострадали 24 человека, а общий ущерб превысил 44 миллиона рублей.

Сотрудники МВД совместно с ФСБ пресекли их деятельность межрегиональной преступной группы и провели их задержание.

Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств их противоправной деятельности и причастных к ней лиц.

