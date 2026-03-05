Суд в Чечне снова признал Зарему Мусаеву виновной в нападении на силовика

Шалинский городской суд Чечни после пересмотра дела снова признал виновной жену экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Об этом РИА Новости сообщил её адвокат Александр Савин.

Ей назначили три года и десять месяцев колонии-поселения по делу о нападении на сотрудника ФСИН. В августе 2025 года суд уже назначал Мусаевой четыре года колонии, но в феврале Верховный суд Чечни отправил дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, женщина сорвала погон с куртки сотрудника и ударила его ладонью по шее, когда они возвращались из больницы. Вреда здоровью это не причинило. Савин отметил, что решение об обжаловании приговора его подзащитная ещё не приняла.

Ранее Мусаеву уже приговаривали к 5,5 года колонии общего режима по другому делу — о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже срок снизили до пяти лет колонии-поселения, учтя хронические заболевания. В январе 2022 года её забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный.

В феврале Мусаевой отменили приговор по делу о дезорганизации работы колонии.