В аэропорту азербайджанского города Нахичевань упал дрон. Об этом сообщает местное агентство APA.

Утверждается, что удар беспилотником нанес Иран. Также сообщается, что еще несколько БПЛА упали в других местах.

По информации Axar.az, в результате крушения дрона аэропорт получил повреждения. Telegram-канал Shot уточняет, что у здания воздушной гавани посечена крыша, а после удара начался пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что это первый случай падения иранского дрона на территории Азербайджана. От Нахичевани до границы с Ираном около 30 км.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов погиб аятолла Хаменеи. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.