Появилось видео нападения на мужчину у метро "Сокол" в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Инцидент произошел вечером 4 марта. На записи видно, как трое мужчин поссорились у входа в метро и один из них набросился на оппонентов. Он повалил их на землю и несколько раз ударил ножом.

По данным столичной прокуратуры, в результате конфликта у метро не выжил мужчина 2003 года рождения. Его тело с ножевыми ранениями нашли возле одного из домов по Ленинградскому проспекту. Второго пострадавшего 1996 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия был задержан нападавший 1998 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники прокуратуры контролирует установление всех обстоятельств случившегося.