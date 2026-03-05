$77.890.75

Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

Lenta.ru

В Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома на улице Пражской. По данным портала V1.ru, спасти россиянку не удалось.

Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе
© РИА Новости

Очевидцы пояснили, что на вид женщине около 90 лет. До инцидента соседи слышали крик.

«К ней периодически приезжал сын. Был ли кто-то дома на момент ЧП — неизвестно», — поделились горожане.

Труп уже увезли судмедэксперты. В региональном следственном управлении пока не комментировали произошедшее.

До этого сообщалось, что многодетные родители выпали из окна многоэтажки в Новой Москве и не выжили. Соседи отметили, что пара была дружелюбной и общительной. Глава семейства занимался бизнесом. У россиян остались трое детей.

Еще раньше пытавшуюся сбежать к молодому человеку 19-летнюю девушку обнаружили под окнами дома с травмами в Волгоградской области.