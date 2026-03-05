Восемь женщин предстанут перед судом по делу о мошенничестве с маткапиталом

Балашихинский городской суд рассмотрит дело восьми женщин, которые обвиняются в махинациях с материнским капиталом. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

© Вечерняя Москва

— Балашихинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми женщин. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении 19 преступлений. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Балашихинский городской суд Московской области, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Фигурантки находили женщин и предлагали им помощь по обналичиванию маткапитала. В дальнейшем они приборетали на их имя земельные участки, не приносящие выгоды. Затем подозреваемые брали микрозаймы на якобы строительство домов. Деньги они распределяли между собой, часть средств получали и потерпевшие. После этого обвиняемые обращались в пенсионный фонд, чтобы погасить займы с помощью маткапитала. Сумма ущерба по делу превысила пять миллионов рублей.

Ранее подобную схему провернул председатель кредитного потребительского кооператива в Дагестане. Он заключил ряд договоров о приобретении квартир. При этом его заемщиками были получатели выплат в рамках программы маткапитала. Однако фактически они не были пайщиками жилищно-строительных кооперативов. Пенсионный фонд перечислил 277 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.