В пожаре на ферме в Ленобласти сгорели 50 животных

В Ленинградской области на ферме произошел пожар, десятки животных сгорели. Об этом сообщает ГКУ "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба".

Инцидент произошел 5 марта в деревне Черенковицы Волосовского района - загорелась кровля здания частной фермы на площади около 800 квадратных метров.

Внутри в этот момент находилось порядка 100 животных. В результате пожара не выжили 30 коров и молодых бычков, а также 20 баранов. Сотрудникам экстренных служб удалось эвакуировать 20 коров.

К тушению возгорания привлекли три пожарные части Волосовского отряда Леноблпожспас. Информации о причинах пожара на данный момент не поступало.