Главе СК доложат об избиении подростком сверстника в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по фактам противоправных действий несовершеннолетнего в столице, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе СК России.

© Предоставлено пресс-службой СК России

«В соцмедиа получила распространение видеозапись избиения несовершеннолетним сверстника в Москве. Отмечается, что ранее нападавший преследовал школьницу. Следственными органами СК России по Москве по данным фактам расследуется уголовное дело и проводится процессуальная проверка», – сказали в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела, о предварительных результатах доследственной проверки и по доводам публикаций. Центральный аппарат СК контролирует исполнение поручения.